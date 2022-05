„Jeder, der die Raute liebt“: HSV-Keeper Heuer Fernandes in Aufstiegslaune

Ein Zuckerschlecken wird das ganz sicher nicht. Den HSV erwartet am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Rostock eine hitzige Atmosphäre. Die Profis werden allen Widerständen trotzen müssen, um zumindest Tabellenrang drei zu verteidigen. Keeper Daniel Heuer Fernandes gibt sich keinen Illusionen hin – und rechnet mit einem verdammt heißen Tanz in der Ostsee-Hölle.

Der 29-Jährige spielt eine richtig starke Saison, steht hinter der besten Abwehr der Liga (nur 33 Gegentreffer in 33 Spielen) zuverlässig seinen Mann. Wenngleich es für Hansa um nichts mehr geht, ist Heuer Fernandes auf alles vorbereitet. „Es wird uns auf jeden Fall alles abverlangt, der Gegner wird uns das Leben schwer machen“, sagte er dem NDR. „Sie werden voll motiviert sein, gegen den HSV zu spielen. Aber wir werden nicht weniger motiviert sein!“

Auch in Rostock könnten die HSV-Fans eine entscheidende Rolle spielen. 2500 von ihnen werden an der Ostsee dabei sein, auch auf den Rängen dürfte es zur Sache gehen. Die Rostocker Polizei ist auf alles vorbereitet, hat die Begegnung als Risikospiel eingestuft.

HSV-Keeper: „Geil, diese Chance zu haben“

„Jeder, der die Raute liebt, unterstützt uns“, weiß Heuer Fernandes, der sich noch gut an die Kraft erinnern kann, die 57.000 Fans am vergangenen Wochenende beim 2:1 gegen Hannover entfachten. „Es ist geil, dass wir am letzten Spieltag noch diese Chance haben, etwas Riesiges zu erreichen“, meint der Keeper. „Man hat gemerkt, dass es auch für die Fans etwas Großes ist. Diese Begeisterung wollen und müssen wir mitnehmen, das sind die Prozente, die auch diesmal entscheidend sein könnten.“