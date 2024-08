Geht seine Rechnung auf? HSV-Torjäger Glatzel kämpft um Comeback in Meppen

Klarer als am kommenden Sonntag (18 Uhr) wird die Favoritenrolle in dieser HSV-Saison wohl nicht mehr verteilt sein. Im Pokal gastieren die Profis von Steffen Baumgart beim Regionalligisten SV Meppen, der nach seinem schwachen Saisonstart (zwei Punkte aus drei Spielen) gerade Trainer Adrian Alipour entließ. Für HSV-Stürmer Robert Glatzel soll der Kick gegen den Viertligisten zur langersehnten Rückkehr werden – wenn der lädierte Unterschenkel mitspielt.

Leise Zweifel bleiben noch, das war den anwesenden Fans am vergangenen Sonntag anzumerken. Während die Reservisten am Tag nach dem 1:1 gegen Hertha BSC zum kernigen Spielersatztraining im Volkspark antraten, begnügte sich Glatzel mit einer individuellen Einheit, gemeinsam mit den ebenfalls noch angeschlagenen Jonas David und Otto Stange. Hatte der Torjäger, der wenige Tage zuvor schon voll trainieren konnte, etwa einen Rückschlag erlitten?

Nach MOPO-Informationen ist das nicht der Fall. Demnach sah der Plan bei Glatzel vor, die Belastung am Sonntag noch ein wenig zu drosseln. Über erneute Schmerzen im linken Unterschenkel klagte der 30-Jährige auch nach der Einheit nicht. Glatzel, der wie seine Kollegen am Montag Trainingspause hatte, geht davon aus, die anstehende Trainingswoche voll durchziehen zu können. Start der Mission: Der heutige Dienstag, ab 14 Uhr. Glatzels Ziel: ein Kaderplatz in Meppen.

HSV-Trainer Baumgart wünscht sich ein schnelles Glatzel-Comeback

Nichts anderes wünscht sich auch Baumgart. „Er wird Richtung Meppen nicht nur eine Option sein“, hatte der Trainer bereits vor dem Hertha-Spiel erklärt und damit die Absicht untermauert, Glatzel auf Anhieb Spielpraxis verschaffen zu wollen. „Dann wollen wir gucken, wie weit es geht.“ Der Torjäger untermauerte: „Das ist mein Ziel. Mal gucken wie lange, aber ich hoffe, dass ich da mitwirken kann.“

Sollte Glatzel es tatsächlich schaffen und in Meppen als Joker in die Partie kommen, könnte er schon beim nächsten Zweitligaspiel in Hannover (23.8.) Thema für die Startelf werden, spätestens aber danach gegen Aufsteiger Preußen Münster (31.8.). Allerdings: Den ganz großen Druck gibt es diesbezüglich momentan nicht. Glatzel-Vertreter Ransford Königsdörffer erwischte einen bärenstarken Saisonstart, traf in den ersten beiden Partien dreimal.