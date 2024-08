So viele lange Gesichter in den eigenen Reihen gab es vor einem HSV-Spiel schon lange nicht mehr. Für ein halbes Dutzend Profis war kein Platz im Kader für die Partie gegen Hertha BSC – eine Situation, die sich in naher Zukunft noch verschärfen dürfte, wenn der zuletzt angeschlagene Robert Glatzel ins Aufgebot zurückkehren wird. Klar, dass der eine oder andere Hamburger Frust schiebt. Nun trägt sich ein HSV-Mittelfeldspieler, der bislang nicht zur Disposition zu stehen schien, mit Wechselgedanken.