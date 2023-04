Gegen St. Pauli: HSV-Derby-Experte Jatta will die doppelte Belohnung

Dieses Spiel bewegt ganz Hamburg. Am Freitag tritt der FC St. Pauli im Volksparkstadion beim HSV an (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Es ist das zehnte Stadtduell in der Zweiten Liga. Neue Derby-Helden werden gesucht. Einer, der beim HSV diese Rolle schon gut kennt, ist Bakery Jatta. Mit Blick auf den Freitag träumt er diesmal nun sogar von der doppelten Belohnung.

Bei sieben Zweitliga-Derbys war Jatta bislang dabei. Kein Spieler aus den aktuellen Kadern beider Mannschaften stand in Liga zwei beim Stadtduell häufiger auf dem Platz. Erlebt hat Jatta dabei bereits sehr viele unterschiedliche Gefühlswelten. Schon an fünf Derby-Niederlagen war der 24-Jährige direkt beteiligt.

HSV-Profi Jatta war schon bei sieben Derbys dabei

Gegen keinen anderen Klub hat Jatta in seiner Karriere häufiger verloren. Doch er war auch bei zwei Siegen gegen den FC St. Pauli dabei – und das sogar als entscheidende Person. Beim letzten Duell im Volkspark sorgte er für den Siegtreffer und feierte damit wohl eines seiner wichtigsten HSV-Tore.

Diese Geschichte soll sich nun wiederholen – und das für Jatta zu einem besonderen Zeitpunkt. Am Freitag ist für ihn nicht nur Derby, sondern auch der letzte Ramadan-Tag. Die vierwöchige Fastenzeit geht vorbei. Am Freitagabend beginnt mit dem Sonnenuntergang das Zuckerfest.

MOPO

Für Jatta und alle anderen gläubigen Muslime ein besonderer Moment. Der HSV-Angreifer wird diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Rasen des Volksparkstadions erleben. Sein Plan für den Abend dürfte ziemlich klar sein. Erst ein Sieg gegen St. Pauli, dann das Fest des Fastenbrechens. Es sind verdammt süße Aussichten. Doch bevor es dazu kommt, muss erst mal auf dem Rasen geliefert werden. Wie das gegen St. Pauli funktioniert, weiß Jatta.