Das dürfte bis zum Samstagabend nichts mehr werden. Daniel Heuer Fernandes, die unangefochtene Nummer eins beim HSV, verpasste am Freitag das Abschlusstraining vor dem Kiel-Spiel.

Während sich der Rest der Mannschaft in einem Trainingsspiel auf das Nordduell vorbereitete, spulte der an der Kapsel verletzte Keeper im Stadion ein individuelles Programm ab. Auch wenn Trainer Tim Walter erklärte, erst am Spieltag entscheiden zu wollen, die Chancen auf einen Heuer-Fernandes-Einsatz sind verschwindend gering. Der Ausfall des 28-Jährigen wäre ein herber Verlust für die Hamburger.

HSV gegen Kiel wohl mit Marko Johansson im Tor

Der Ersatzmann steht bereit. Marko Johansson wurde beim Abschlusstraining schon mächtig warmgeschossen. Der Schwede, der im Sommer aus Malmö kam, steht vor seinem unverhofften HSV-Debüt.

Beim Testspiel Anfang Oktober in Wolfsburg (1:4) hatte er keine gute Figur abgegeben. Jetzt kann er wohl zeigen, was er in der Kiste kann.