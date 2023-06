Gefeiert von vielen Ultras: HSV-Frauen mit Traum-Ergebnis im Relegations-Hinspiel

Sie lagen sich in den Armen, hüpften vor den Fans und schrieben Autogramme. Die HSV-Frauen haben das Relegations-Hinspiel zur 2. Bundesliga gegen Viktoria Berlin mit 3:0 gewonnen – und damit derart hoch, dass es nach dem Traum-Ergebnis ein Aufstiegs-Versprechen gab.

Horst Hrubesch nahm sie in seine Arme und machte ihr freundlich klar, dass man nach einer 1:0-Führung viel ruhiger spielen müsse. Dann sprach Carla Morich selbst. Und sagte mit Blick auf den Aufstieg: „Dieses Jahr werden wir es schaffen.“ Die Ausgangslage vor dem Rückspiel am Sonntag in Berlin ist auch dank der 25-Jährigen top.

HSV-Frauen gewinnen gegen Viktoria Berlin

Morich holte in Halbzeit eins, in der der HSV leichte Vorteile hatte, einen Elfmeter raus – Larissa Mühlhaus versenkte diesen mit etwas Glück (43.). „Nach der Pause sind wir dann ein bisschen ins Schwimmen gekommen“, meinte Morich. Das Niveau nahm wahrlich ab, eine Großchance besaß Viktoria aber bis zum Abpfiff nicht.

Stattdessen legte Morich erneut auf, steckte durch auf die eingewechselte Lisa Baum und die schob cool zum 2:0 ein (76.). Nachdem Morich („Ich hatte schon beim Aufwärmen Gänsehaut“) unter lautem Applaus der 1800 Fans – inklusive Ultras – ausgewechselt wurde, traf Irma Schittek nach einer Ecke zum Endstand (90.+1). „Energie und Spannung waren super“, lobte Lewe Timm sein Team – der HSV-Trainer mahnte aber auch: „Es ist erst Halbzeit.“