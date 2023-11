Gäste mit Kuhglocken: HSV-Frauen dank Torjägerin mit eigenem Song nicht zu stoppen

Härtetest bestanden! Mit dem schwer erkämpften 2:1 gegen Verfolger SC Sand setzten sich die HSV-Frauen an der Zweitliga-Spitze fest. Joker Dana Marquardt bewies ein weiteres Mal ihren Torriecher.

Als der Schuss von Lisa Baum an die Lattenunterkante krachte, war die nur zwei Minuten zuvor eingewechselte 25-Jährige zur Stelle und netzte ein. 2:1 für den HSV nach 75 Minuten – was zum Sieg reichte, weil Marlene Deyß kurz darauf den gefährlichen Schuss der Sanderin Rio Takizawa (78.) abblockte.

HSV-Frauen schlagen den SC Sand im Spitzenspiel mit 2:1

„Es läuft echt gut, ich bin in einem Flow”, freute sich Marquardt: „In der zweiten Hälfte haben wir mit Kampf und Willen das erreicht, was wir haben wollen.”

Vor der Pause hatte Sand mehr vom Spiel, die HSV-Führung durch Larissa Mühlhaus (41.) nach starker Vorarbeit von Melina Krüger fiel überraschend. Nur drei Minuten später feierte der Gästeanhang mit Kuhglockengeläut den Ausgleich durch einen Freistoß von Jenny Gaugigl (44.).

„Sand hat von uns eine Gegenreaktion eingefordert”, erklärte HSV-Coach Marwin Bolz: „In der zweiten Hälfte waren wir griffiger. Das war ein Arbeitssieg in einem Topspiel auf Messers Schneide.” Emilia Hirche (52.) und Mühlhaus (60.) scheiterten für den nun klar überlegenen HSV noch am Pfosten. Doch nach Baums Lattenkracher zeigte Marquardt, warum die Fans sie regelmäßig mit „Marquardt’s on fire”-Gesängen bedenken.