Für eine bessere Entwicklung: HSV-Trainer Walter fordert mehr Zeit

Die Abrechnung und entscheidende Analyse wird beim HSV erst nach der Saison folgen, doch viele Fragen werden nach zuletzt nur einem Sieg aus sieben Liga-Spielen schon jetzt gestellt. Der Großteil dreht sich dabei immer wieder um Ziele und erwünschte Ergebnisse der angekündigten Entwicklung unter Trainer Tim Walter.

Mit vielen Ergebnissen und dem sechsten Tabellenplatz ist niemand beim HSV zufrieden. Das gilt auch für den Trainer. Beim Blick auf die Entwicklung der Mannschaft ergibt sich für ihn aber ein anderes Bild.

„Wir haben den meisten Ballbesitz, die höchste Passgenauigkeit, erspielen die zweitmeisten Chancen und haben die viertmeisten Torschüsse. Faktisch gesehen ist also eine Entwicklung da“, sagt Walter, der sich und sein Team weiter auf dem richtigen Weg sieht.

Walter ist von der Entwicklung der Defensive „begeistert“

Für ihn haben zuletzt lediglich die Ergebnisse nicht gepasst, weil die Gegner aus wenig viel gemacht haben und bei der eigenen Mannschaft die Effizienz vor dem Tor fehlte. Der Trainer: „Von der Entwicklung in der Defensive sind wir sehr begeistert, wir lassen die wenigsten Großchancen und Gegentore zu. Jetzt geht es darum, das Offensivspiel zu veredeln. Das geht nicht in einem halben Jahr, sondern dafür brauchst du auch einfach etwas mehr Zeit.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Sehen nicht alles rosarot“: Walters HSV-Analyse – und ein Versprechen

Walter fordert also mehr Zeit. Das Problem an der Nummer. Um diese wirklich auch zu bekommen, müssen in den nächsten Spielen nicht nur die Auftritte, sondern auch die Ergebnisse stimmen. Ansonsten werden die Fragen nicht aufhören und die Zweifel wachsen, ob der Weg wirklich dauerhaft erfolgreich sein kann.

Für Karlsruhe ist die HSV-Saison noch nicht vorbei

Die nächste Messlatte ist am Samstag das Heimspiel gegen Karlsruhe. Der Gegner erwartet vom HSV viel. KSC-Trainer Christian Eichner: „Die Saison ist für den HSV im Ligabetrieb noch nicht zu Ende. Alles ist möglich. Ich erwarte einen HSV, der all-in gehen wird. Wir wissen, was auf uns zukommt.“