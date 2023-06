Für die Nationalelf: HSV-Stürmer Königsdörffer unterbricht Urlaub

Anfang der Woche wusste er schon Bescheid, am Freitag nun verkündete Ghanas Verband die Angelegenheit auch offiziell: Ransford Königsdörffer tritt am 18. Juni mit Ghana in Madagaskar an und will die Tabellenspitze der Afrika-Cup-Qualifikation untermauern. Dafür unterbricht der HSV-Angreifer seinen Urlaub, den er bereits angetreten hat.

Am Mittwoch flog Königsdörffer in den Süden, wohlwissend, dass sein Glück erstmal nur von kurzer Dauer sein würde. Ghanas Verband stimmte dem zu, am Sonntag nun jettet Königsdörffer in die Hauptstadt Accra, wo die „Black Stars“ tags darauf mit der Vorbereitung auf das Spiel in Madagaskar beginnen.

Königsdörffer hofft auf zweites Länderspiel für Ghana

Dort hofft der 22-Jährige, der für den verletzten Inaki Williams (Bilbao) ins Aufgebot rückte, auf sein zweites Länderspiel. Klar ist auch, dass der Stürmer mit einigen Tagen Verspätung ins HSV-Training einsteigen wird. Die Profis treffen sich am 28./29.6. zunächst zu Leistungstests, ab dem 30. geht es wieder auf den Platz.

Königsdörffer wird, wie auch die weiteren HSV-Nationalspieler, einige Tage Sonderurlaub erhalten.