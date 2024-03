Für den Endspurt: Hier tankt HSV-Trainer Baumgart auf

Auch am Montag ist nochmal durchpusten angesagt, ehe es dann in die Vollen geht. Insgesamt vier Tage lang gab Steffen Baumgart seinen Profis frei und nutzt die Gelegenheit auch selbst, um nochmal aufzutanken. Der HSV-Trainer zeigte sich in den sozialen Netzwerken beim Ski-Weltcup in Saalbach-Hinterglemm.

Die knapp 3000 Einwohner zählende Gemeinde in den österreichischen Alpen zählt zu Baumgarts erklärten Lieblingsorten. Mehrfach in den vergangenen Wintern zog es ihn mit seiner Familie nach Saalbach, das seit 2018 wieder fester Treffpunkt der Ski-Weltklasse ist. Auch nach seinem Aus beim 1. FC Köln kurz vor Weihnachten tankte Baumgart hier auf. Der 52-Jährige ist selbst ein passionierter Skifahrer.

Weltcup-Abfahrt in Saalbach fiel Sonntag aus

Auf Instagram zeigte er sich nun glücklich mit seiner Frau Katja, im Hintergrund war die Zieleinfahrt der Weltcup-Piste zu sehen. Pech für Baumgart: Wegen starker Winde fiel die Männer-Abfahrt am Sonntag aus.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dann bin ich machtlos“: HSV-Ultras sorgen für Frust – kein weiterer Anteilsverkauf

Für den Trainer und seine Profis endet nun die letzte entspannte Phase dieser Saison. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf die Partie in Fürth (Ostersonntag).