Es läuft für den HSV. Seit zwölf Liga-Spielen ist das Team von Tim Walter ungeschlagen, stellte damit gerade einen neuen Vereinsrekord in Liga zwei auf. Elf Tore wurden in den vergangenen fünf Spielen erzielt. Von Mittelstürmer Robert Glatzel war kein Treffer dabei. Für den 27-Jährigen kein Grund, um zu verzweifeln oder von einer persönlichen Krise zu sprechen.

Glatzel ist beim HSV gesetzt. Und das bislang in jedem Spiel. Mit sechs erzielten Treffern ist er auch weiterhin der Top-Torjäger der Hamburger. Chancen hatte der Angreifer allerdings auch schon für deutlich mehr Tore. In der Torjägerliste der Zweiten Liga steht Glatzel nur auf dem geteilten neunten Platz. Ein Grund: Der HSV-Stürmer macht bislang einfach zu wenig aus seinen Möglichkeiten. Zuletzt traf er am 16. Oktober beim 1:1 gegen Düsseldorf. Seine letzten 16 Torschüsse führten alle nicht zum Erfolg. Seit fünf Spielen trifft Glatzel nun schon nicht mehr.

HSV-Stürmer Glatzel kann mit Rückschlägen umgehen

Fünf Spiele ohne Tor? „Das haut mich nicht um. Es gehört im Fußball einfach dazu, dass nicht alles immer so läuft, wie man es plant und sich wünscht“, erzählt der Angreifer, der überzeugt ist, dass „kleine Rückschläge“ letztlich auch dafür da sind, um daran zu wachsen. „Es geht darum, immer weiterzumachen.“

Für Glatzel sah es so schon immer in seiner Karriere aus. Er kann mit Rückschlägen umgehen. Über vergebene Chancen oder eine längere Zeit komplett ohne Torerfolg zerbricht er sich nicht den Kopf. Zwar analysiert er die Spiele und auch seine eigene Leistung immer wieder. Auch mit seinem Vater spricht er vor und nach jedem Spiel über alles. Doch am Ende bleibt er dabei stets positiv. Seine Erklärung: „Ich habe mir vorgenommen, nicht zu sehr nachzudenken, was war. Es geht immer nach vorne. Die nächsten Chancen werden kommen. Darauf gilt es sich zu konzentrieren.“

Zweifel hat Glatzel keine. Er fühlt sich fit und gesund. Und er spürt das volle Vertrauen seines Trainers. Alles Zutaten, die helfen sollten, um bald auch mal wieder auf dem Platz zurückzuzahlen.