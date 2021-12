Der Vielspieler steht vor seiner Rückkehr. Jonas David war bis zu seiner Trainingsverletzung vor knapp drei Wochen der absolute HSV-Dauerbrenner, hatte keine Pflichtspielminute verpasst. Dann warf eben jener Muskelfaserriss den 21-Jährigen aus der Bahn. In den kommenden Tagen könnte der Innenverteidiger jetzt wieder ins Training einsteigen – und den Druck auf Mario Vuskovic erhöhen.

Der Kroate machte seinen Job gegen Regensburg (4:1) und Ingolstadt (3:0) gut, überzeugte vor allem mit seiner Ruhe am Ball und seiner Passquote. In Hannover dürfte der 20-Jährige die Nase noch vorn haben. Danach aber wird es ein spannender Zweikampf zwischen den beiden Youngstern um den Platz an der Seite von Sebastian Schonlau (27).

Ein schönes Luxusproblem, das ganz nach dem Geschmack von Trainer Tim Walter (46) sein dürfte. Der ist zwar ausgewiesener Fan von David, verhalf diesem zum endgültigen Sprung zu den Profis – hat aber nach den letzten beiden Spieleindrücken wenig Argumente dafür, Vuskovic wieder rauszunehmen.