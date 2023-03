Fünf Jahre HSV: Das sagt Kiels Holtby vor Rückkehr in den Volkspark

Dass es eine spezielle Nummer für ihn ist – und wohl auch immer bleiben wird, daraus macht Lewis Holtby im Vorfeld gar keinen Hehl. Am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) kehrt der langjährige HSV-Profi mit Holstein Kiel in den Volkspark zurück – und hat dabei einiges vor.

Nach drei sieglosen Spielen in Folge schielen Holtby und Holstein auf einen Coup beim HSV. „Da geht es nicht um Schönspielerei, da geht es um Effizienz. Ich hoffe, die legen wir an den Tag. Vielleicht wäre das der Knotenplatzer, wenn wir gegen die Top-Mannschaft in Hamburg drei Punkte holen“, sagte Holtby vor dem Wiedersehen.

Lewis Holtby erlebte turbulente Jahre beim HSV

Es waren fünf turbulente Jahre, die der Linksfuß an der Elbe erlebte. Erfolgreiche Relegation 2015, Last-Minute-Klassenerhalt 2017, schließlich der Abstieg 2018 – und Holtby immer mittendrin. Nach dem Sturz in die Zweitklassigkeit verlängerte der Fanliebling seinen Vertrag sogar, wurde aber im Frühjahr 2019 suspendiert. Eine intensive Zeit, die eigentlich für mehrere Karrieren reicht.

MOPO

„Das ist immer ein besonderes Spiel für mich“, sagt Holtby, der nach einem Abstecher auf die Insel (Blackburn Rovers) seit 2021 bei Kiel spielt, im Vorfeld. Eine lange Anreise dürfte er nicht haben. Mit seiner Familie lebt der 32-Jährige weiterhin in Hamburg, pendelt mehrfach die Woche. Den Weg in den Volkspark dürfte Holtby noch nicht verlernt haben.

Sein Ziel dabei ist glasklar: „Ich möchte einfach wieder einmal drei Punkte holen. Da ist es egal, ob der Gegner HSV, Meppen oder Teutonia Weiden ist. Ich will einfach wieder einen Sieg feiern. Ich will, dass wir uns wieder für teilweise guten Fußball belohnen.“ Alte Verbundenheit hin oder her.