Frust-Abend für Schonlau: Darum spricht der HSV-Kapitän von einem „guten Plan”

Als Kapitän und Abwehrchef gibt es von Sebastian Schonlau in den meisten Spielen eine stabile und überzeugende Leistung. Bei der 0:1-Pleite in Hannover war davon wenig zu sehen. Der 30-jährige Innenverteidiger erwischte einen komplett gebrauchten Tag und war maßgeblich an der Niederlage beteiligt. Zur Strafe muss er das nächste Spiel nun auch noch gesperrt aussetzen.

Mit 78 Prozent gewonnenen Duellen hatte Schonlau in Hannover am Ende die beste Zweikampfquote der Partie. Die Statistik zeigt aber nur die halbe Wahrheit. Der HSV-Kapitän hatte in mehreren Szenen Probleme. Nach 28 Minuten holte er sich mit einem Schubser gegen Hannovers Jessic Ngankam die erste Gelbe Karte des Spiels ab. Da war bereits zu erahnen, dass dieses Spiel keinen guten Verlauf für ihn nehmen wird. Und so kam es dann auch.

Schonlau verursacht Elfmeter und fliegt vom Platz

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit verursachte Schonlau erneut im Duell mit Ngankam den Elfmeter, der zum 0:1 führte. Doch damit nicht genug. In der dritten Minute der Nachspielzeit gab es dann auch noch Gelb-Rot. Schonlau hatte Nicolo Tresoldi im Mittelfeld gestoppt und damit einen Konter verhindert.

Schiedsrichter Patrick Alt zeigt Sebastian Schonlau die Rote Karte. WITTERS Schiedsrichter Patrick Alt zeigt Sebastian Schonlau die Rote Karte.

„Ich will mich eigentlich wegdrehen, damit eben nichts passiert. Im Spiel hätte ich nicht gedacht, dass er mich dafür runterstellt. Aber er hat das relativ schnell entschieden“, sagte Schonlau hinterher zu dem Platzverweis. Am Elfmeter gab es hingegen auch von ihm nur wenig Zweifel. „Natürlich habe ich ihn getroffen. Der Junge ist clever, der weiß, dass er dann fallen kann.“

Zwei bittere Szenen für Schonlau. Die eine kostete einen Punkt, die andere führt nun zu einer Zwangspause für den Abwehrchef. Ansonsten wird der Auftritt für den HSV aber keine Folgen haben – da ist sich der Kapitän sicher.

Schonlau sieht den HSV weiter auf einem sehr guten Weg

Seine Einschätzung: „Wir sind nach wie vor auf einem sehr guten Weg. Die Niederlage wird nichts an unserem Plan verändern, der Plan ist nämlich gut. Wir müssen einfach lernen, den Plan wieder besser umzusetzen und wieder mehr in unser Spiel zu kommen.“

Weniger entscheidende Aussetzer einzelner Spieler wären dabei sicherlich hilfreich. In Hannover waren es von Schonlau eindeutig zu viele – auch wenn am Ende seine Zweikampfquote stimmte. Ingesamt war es für ihn bereits der dritte Platzverweis im HSV-Trikot.