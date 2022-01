Die neue Trainingswoche hielt für den HSV gute Nachrichten bereit. Bakery Jatta durfte zum Wochenauftakt am Dienstagnachmittag wieder mit der Mannschaft trainieren – erstmals seit seiner Corona-Infektion. Nach einem negativen PCR-Test gab das Gesundheitsamt das Go für die Rückkehr des Gambiers in den Mannschaftskreis.

Kurz vor der Abreise ins spanische Trainingslager war ein Coronatest beim 23-Jährigen positiv ausgefallen. Während der Rest der Mannschaft in Sotogrande ackerte, hielt sich Jatta in den eigenen vier Wänden fit. Da der Angreifer komplett symptomfrei blieb, war ein Training auf dem heimischen Spinning-Rad möglich.

Einsatz für den HSV in Dresden? Jatta hielt sich auf dem Spinning-Rad fit

Ein großer Fitnessrückstand konnte so vermieden werden. Wichtig, um direkt wieder eine Option sein zu können. Aufgrund der neuen Quarantänebestimmungen der Bundesregierung konnte sich Jatta freitesten, obwohl seine Infektion noch keine 14 Tage zurückliegt.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Klub für Doyle: HSV erwartet Entscheidung

Eine gute Nachricht für Trainer Tim Walter, der am Freitagabend gegen Dynamo Dresden jetzt fest mit Jatta planen kann und auch von weiteren Personalsorgen verschont blieb. Da auch Faride Alidou nach seinen Knöchel- und Sprunggelenksproblemen wieder voll mitmischte, könnte Walter auf seine zum Ende der Hinrunde bewährte Flügelzange zurückgreifen.