HSV und St. Pauli hoffen auf Aufstiegs-Hilfe aus Düsseldorf

Erst am Samstag greifen der HSV (ab 13.30 Uhr gegen Hannover/Sky live) und St. Pauli (20.30 Uhr auf Schalke/live bei Sky und Sport 1) wieder ins Aufstiegsrennen ein – doch das Vorspiel hat es in sich: Beide Hamburger Vereine hoffen am Freitag (18.30 Uhr/live bei Sky) inständig auf einen Ausrutscher von Konkurrent Darmstadt in Düsseldorf.

Hilft die Fortuna im Aufstiegskampf? Zumindest HSV-Trainer Tim Walter bleibt seiner Linie treu und tut so, als gehe ihn das kaum etwas an. „Dass man die Ergebnisse mitbekommt, ist klar. Dass man darauf hofft, ist auch normal“, meint der 46-Jährige. Kontakt zu den Düsseldorfern aber habe er nicht, „das bringt ja eh nichts, die sind bei einem ganz anderen Vereinen und machen ihr Ding.“

Klar ist: Sowohl der HSV als auch St. Pauli brauchen im Saison-Endspurt Schützenhilfe der Konkurrenz. Neben zwei eigenen Siegen muss einer der Konkurrenten (Darmstadt oder Werder) an den letzten beiden Spieltagen zumindest noch drei Zähler liegen lassen.

Ex-HSV-Trainer Thioune ist mit Düsseldorf ungeschlagen

Schaut man sich den Spielplan an, ist Darmstadts Partie in Düsseldorf die mit der größten Stolper-Gefahr. Die Fortuna ist unter Trainer Daniel Thioune seit elf Partien ungeschlagen (fünf Siege, sechs Remis). Der Ex-HSV-Coach hat registriert, wie sehr insbesondere die Hamburger Vereine ihm heute die Daumen drücken, stellt aber klar: „Nur zwei Dinge sind wichtig. Wir spielen ausschließlich gegen Darmstadt 98. Und wir spielen ausschließlich für Fortuna Düsseldorf.“

Dennoch: Zum Hoffnungsträger der Hamburger Vereine wird insbesondere Rouwen Hennings (34). Der Torjäger kickte früher sowohl für den HSV (2001 bis 2007) als auch für St. Pauli (2008 bis 2012) und lehrte Darmstadt mit zwei Toren in den letzten drei Duellen schon das Fürchten.

St. Pauli empfängt zum Abschluss Düsseldorf

Und heute? St. Paulis Trainer Timo Schultz hat Düsseldorfs Auftritt ohnehin im Blick, kommende Woche empfängt der Kiezklub die Fortunen. „Ich hoffe, dass es dann noch um etwas geht“, stellt Schultz fest. Die Weichen dazu könnte Düsseldorf heute stellen, St. Pauli und der HSV müssen dann morgen nachziehen.