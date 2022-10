Folgenschwerer Fehlschuss: Kittel wird zum Unglücksraben des HSV

Die Situation war wie gemalt für den HSV. Knapp zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gegen den 1. FC Kaiserslautern entschied Referee Robert Hartmann nach einem Foul an Ludovit Reis – unter Mithilfe des Videoassistenten – folgerichtig auf Strafstoß. Sonny Kittel schnappte sich das Leder, wohl auch, um endlich den Bann zu brechen. Der Elfmeter war für den 29-Jährigen beim Stand von 1:0 die perfekte Möglichkeit, endlich das erste Saisontor zu erzielen. Es kam bekanntlich alles anders.

Andreas Luthe, vorher eher durch kleinere Unsicherheiten aufgefallen, parierte den halbhohen Versuch von Kittel – quasi im Gegenzug glich Kaiserslautern durch Lex-Tyger Lobinger aus. Frust beim HSV, Jubel beim FCK. „Klar ist das eine verpasste Chance“, sagte Stürmer Robert Glatzel nach dem Spiel über die Elfmeterszene. „Wenn wir das 2:0 machen, ist das der K.o. für Lautern. So ist es extrem bitter, aber das passiert. Dass wir im Gegenzug das Gegentor bekommen, ist natürlich noch mal mehr bitterer.“

HSV: Sonny Kittel vergibt entscheidenden Strafstoß

Glatzel, Torschütze zum 1:0, hatte mit Kittel noch über die Ausführung des Elfmeters diskutiert. Auch Laszlo Bénes hatte Interesse an der Ausführung angemeldet, Kittel aber setzte sich durch. Eine festgelegte Schützenliste gibt es beim HSV nicht, das bekräftigte Tim Walter nach dem Spiel. Die Profis sind angehalten, untereinander zu bestimmen, wer schießt.

Dass künftig eher Glatzel oder Bénes zum Punkt schreiten werden, liegt dennoch nahe. Denn: Für Kittel war es bereits der zweite Elfmeter-Fehlschuss in Folge, beim DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den Karlsruher SC Anfang März war er bereits an Marius Gersbeck gescheitert. Damals bog der HSV einen Rückstand schließlich per Elfmeterschießen noch in einen Sieg rum – gegen Kaiserslautern folgte nun die vergebene Chance zum Siegtor.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Noten gegen Kaiserslautern: Kaum ein Profi fand zu seiner Normalform

Vorwürfe gegen Kittel gab es nach dem Spiel von keinem Kollegen, ihm selbst aber dürfte ob des vergebenen Matchballs der Kopf geraucht haben. Lange Zeit an seinem Fehlschuss zu knabbern hat Kittel nicht: Kommenden Freitag geht es zum Stadtderby zum FC St. Pauli.