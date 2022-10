Fan-Zoff nach HSV-Spiel: Bei Holstein Kiel brennt der Baum

An der Förde gibt es Ärger. Zwischen der aktiven Fanszene von Holstein Kiel und Präsident Steffen Schneekloth kracht es aktuell gewaltig.

Der Hintergrund: Beim Heimspiel gegen den HSV (2:3) vor knapp drei Wochen zündeten Kieler Fans Pyrotechnik, der Verein erwartet eine Strafe in Höhe von 36.000 Euro.

Als Konsequenz strich Schneekloth den aktiven Fans sämtliche Privilegien im Stadion. So hat der „Block 501“ keinen Infostand mehr in der Holstein-Arena, darf sein Fanmagazin nicht mehr verteilen.

Aus Protest kündigte die Kieler Fanszene an, bis auf Weiteres den Spielen der KSV fernzubleiben. Und so wurden am Samstag um Punkt 13 Uhr, mit Anpfiff der Partie gegen Hansa Rostock (1:1), alle Banner abgehängt und das Stadion gemeinschaftlich verlassen. Ein Zoff ohne Gewinner. Eine Einigung ist nicht in Sicht.