Mit dem Topspiel-Kracher gegen den 1. FC Köln startet der HSV an diesem Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de in die Rückrunde der Zweiten Liga. Insgesamt 105 Pflichtspiele (seit 1963) hat es bislang zwischen den beiden Traditionsklubs gegeben. Die meisten (94) fanden in der Bundesliga statt. Werden Hamburg und Köln sich in der nächsten Saison dort wiederfinden? Das sagt Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka.