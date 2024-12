Ex-Kapitän sieht HSV mit Polzin wieder voll auf Kurs – Lob für Karabec

54.786 Zuschauer waren am Samstag beim 5:0 gegen Greuther Fürth im Volksparkstadion dabei. Zu den Besuchern gehörten auch einige ehemalige HSV-Profis. Unter anderem Eric Maxim Choupo-Moting und David Jarolim wollten sich das Hinrunden-Finale in Hamburg nicht entgehen lassen. Jarolim war für das Spiel extra mit seiner Familie aus Tschechien angereist. Hinterher freute er sich nicht nur über die drei Punkte, sondern auch über den Auftritt seines Landsmanns Adam Karabec und die aus dem Spiel resultierende Trainerentscheidung beim HSV.

„Es hat Spaß gemacht, das war ein richtig gutes Spiel mit vielen Toren“, sagt Jarolim, der mittlerweile seit rund zehn Jahren in Prag lebt, die Entwicklung und Spiele beim HSV aber weiterhin genau im Blick hat. Nach dem Wechsel von Trainer Steffen Baumgart zu Merlin Polzin hat er in den zurückliegenden Wochen vor allem eine positive Entwicklung wahrgenommen. „Außer das Spiel in Ulm und ein paar Minuten gegen Darmstadt war es sehr gut, was der HSV zuletzt unter Polzin gezeigt hat. Die Spielweise hat sich verändert. Es sind jetzt wieder viel mehr fußballerische Elemente zu sehen. Das gefällt mir.“

Die Entscheidung, nun auch mit Polzin als Cheftrainer in die Rückrunde zu gehen, kam für den ehemaligen HSV-Kapitän nicht überraschend. „Er hat seine Aufgabe erfüllt und sich die Chance damit verdient“, so „Jaro“, der seinen Ex-Verein nun gut gerüstet für den Aufstiegskampf in der Rückrunde sieht. „Dann wird es darum gehen, Konstanz reinzubringen, das ist das Schwierigste im Fußball. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Zweite Liga mal so ausgeglichen war. Viele Mannschaften, die jetzt oben noch dabei sind, werden das nicht durchhalten können. Wenn der HSV stabil bleibt und auch mal eine Serie starten kann, werden die Chancen auf den Aufstieg sehr, sehr gut sein.“

Jarolim: Genug Qualität im HSV-Kader für den Aufstieg

Beim HSV-Spiel gegen Fürth schaute auch Ex-Kapitän David Jarolim im Volksparkstadion vorbei. imago/MIS Beim HSV-Spiel gegen Fürth schaute auch Ex-Kapitän David Jarolim im Volksparkstadion vorbei.

Große Veränderungen im Kader muss es für Jarolim dafür in der Winterpause nicht geben. „Ein, zwei neue Spieler können immer helfen, um auch den Konkurrenzkampf noch mal zu erhöhen“, sagt er, betont aber auch: „Grundsätzlich würde ich sagen, dass es beim HSV genug Qualität für den Aufstieg im Kader gibt. Für mich ist die Qualität beim HSV höher als bei Mannschaften wie Heidenheim, Kiel oder St. Pauli, die es alle auch geschafft haben.“

Jarolim freut sich über Entwicklung von Karabec

Jarolim wird es aus der Ferne weiter ganz genau verfolgen. Besonders wird er dabei auch immer wieder auf Adam Karabec achten. Von Sparta Prag haben die Hamburger den Tschechen bis zum Saisonende ausgeliehen. Die Entwicklung geht bei ihm in die richtige Richtung. „Er spielt unter Polzin sehr viel besser als unter Baumgart. Ich denke, er hat jetzt mehr Freiheiten auf dem Platz und kann so auch seine Stärken besser zeigen“, sagt Jarolim.

Macht Karabec so weiter und schafft am Ende mit dem HSV den Aufstieg, kann sich Jarolim gut vorstellen, dass die Hamburger den Mittelfeldspieler fest unter Vertrag nehmen werden. Das kann dann auch eine Investition in die Zukunft sein. Nach der Saison wird Karabec mit Tschechien bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei antreten. Jarolim: „Da wird er bestimmt auch seinen Marktwert noch mal steigern.“