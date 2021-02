Ex-Kapitän als Bankdrücker: Nur HSV-Joker: Das reicht Aaron Hunt nicht

Wie wichtig er für den HSV noch sein kann, hat Aaron Hunt im letzten Aufeinandertreffen mit dem SC Paderborn gezeigt. Am 2. Spieltag der laufenden Saison erzielte der ehemalige Kapitän vom Elfmeterpunkt den 4:3-Siegtreffer. Auch beim letzten Auswärtssieg in Braunschweig (4:2) vor einer Woche brachte der 34-Jährige nach seiner Einwechslung wichtige Impulse, traf zur Führung. Hunt, so scheint es, hat sich in seinem womöglich letzten Jahr beim HSV mit seiner Rolle als Edeljoker angefreundet.

Eine Fehlinterpretation, wie Trainer Daniel Thioune vor dem zweiten Duell mit Paderborn klarstellt. „Aaron“, erklärte der 46-Jährige, „zeigt in jedem Training, dass er nicht auf der Bank sitzen will.“ Und dennoch: In der Startelf stand der dreifache Nationalspieler zuletzt am 15. Dezember, beim 4:0 gegen Sandhausen.



„Ich kann ihm nichts vorwerfen“, sagte Thioune und führte aus: „Was ich den anderen vorwerfen kann ist, dass sie es richtig gut machen.“ Seine guten Auftritte als Joker tragen ihr Übriges zum aktuellen Stammplatz auf der Bank bei. „Wenn er von der Bank kommt, trägt er unheimlich viel dafür bei, dass wir diese Spiele noch drehen“, bilanzierte Thioune und lieferte im nächsten Atemzug die Erklärung für Hunts Bank-Abo.



Die Führung für den HSV! Aaron Hunt verwandelt den Elfmeter zum 4:3 WITTERS Foto:

HSV-Trainer Thioune erklärt die Entscheidung gegen Aaron Hunt

„Ich habe mich aktuell für ein anderes Zentrum entschieden, mit einem tiefen Sechser und zwei hohen Achtern – und Aaron ist etwas dazwischen.“ Die Achse mit Jeremy Dudziak, David Kinsombi und Moritz Heyer, sie funktioniert.

So wird Hunt auch heute gegen den Bundesliga-Absteiger vorerst wohl die ungeliebte Zuschauerrolle zukommen. So wie im Hinspiel. Der Ausgang ist bekannt – der Routinier kam, traf und siegte. Wiederholung nicht ausgeschlossen.