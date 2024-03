Ex-HSV-Trainer Walter erneut in Stadien gesichtet – nicht nur beim Fußball

Vor gut drei Wochen wurde Tim Walter beim HSV als Trainer entlassen. Langweilig ist das Leben für ihn damit nicht geworden. Der 48-Jährige ist aktuell viel als Sport-Fan unterwegs – und das nicht nur beim Fußball.

Am Dienstag schaute sich Walter das Champions-League-Spiel der Bayern gegen Lazio Rom (3:0) in der Allianz Arena an, davor war er bereits in Italien bei der Partie zwischen Inter Mailand und Bergamo (4:0), traf dabei unter anderem seine ehemaligen KSC-Spieler Hakan Calhanoglu und Sead Kolasinac. Am kommenden Montag steht für Walter das nächste Highlight auf dem Programm. Es geht nach London in die Premier League zum Spiel Chelsea gegen Newcastle.

Weitere Besuche in England und auch in Portugal sind beim ehemaligen HSV-Coach geplant. Doch Walter interessiert sich längst nicht nur für Fußball. Auch beim EHC München ist er im Moment oft zu Gast. Er schaut sich die Spiele und das Training an, ist interessiert an den Abläufen bei einer Eishockey-Mannschaft. Zuletzt machte er deswegen sogar eine komplette Auswärtstour mit dem Team zum Gastspiel nach Frankfurt mit.