Ex-HSV-Talent dreht in Hannover auf – und hat Angebote aus der Bundesliga

Ihn gilt es zu stoppen, um endlich wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Am Samstag trifft der HSV auf einen alten Bekannten – und muss höllisch aufpassen: Vier Jahre lang kickte Hannovers Derrick Köhn einst bei den Rothosen (2013 bis 2017), jetzt kommt er in Topform zurück in den Volkspark. Spuckt der Hamburger Jung seinem Ex-Klub in die Aufstiegssuppe?

Köhn hat dasselbe Ziel wie der HSV. Auch er will ab Sommer im Oberhaus kicken. Obwohl 96 eine schwache Saison spielt, ist der 24 Jahre alte Linksverteidiger einer der Lichtblicke dieser Spielzeit.

Köhn traf gegen Sandhausen für Hannover

Am Wochenende traf er gegen Sandhausen (3:1), kommt in dieser Serie auf drei Tore und fünf Vorlagen. Zum Sommer deutet sich ein Wechsel in die Bundesliga an. Leverkusen, Gladbach und Stuttgart sollen Interesse haben.

Der HSV wird Köhns Weg mit gemischten Gefühlen verfolgen. 2017 hätte er sein damaliges U19-Talent gern gehalten, verlor es aber für eine Ablöse von 100.000 Euro an den FC Bayern. Dort wurde Köhn in seinem ersten Jahr in der „Zwoten“ vom jetzigen HSV-Trainer Tim Walter gefördert, schaffte bis 2020 aber nicht den schweren Sprung zu den Profis. Über den Umweg Willem II Tilburg ging es vor dieser Saison nach Hannover.

Nun kommt es zum Wiedersehen mit Walter und dem HSV. Für Köhn, der in Jenfeld aufwuchs und 2013 vom Bramfelder SV zum HSV wechselte, ein Höhepunkt seiner bisherigen Karriere. Noch nie spielte er im Volkspark. Jetzt will er seinem Ex-Coach auf schmerzliche Weise zeigen, was er einst unter ihm gelernt hat.