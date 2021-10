Neun Jahre lang durchlief Fiete Arp sämtliche Jugendmannschaften beim HSV, wurde 2017 zum jüngsten Bundesligatorschützen der Hamburger. Im Sommer 2019 trennten sich die Wege, Arp wechselte zum FC Bayern, wo er in zwei Jahren auf keinen einzigen Profieinsatz kam und deswegen im Sommer einen Schritt zurück machte, auf Leihbasis zu Holstein Kiel wechselte.

Mit den „Störchen“ kehrt der 21-Jährige jetzt erstmals in sein altes Wohnzimmer, den Volkspark, zurück. „Ohne die knapp zehn Jahre beim HSV wäre ich jetzt nicht hier, dann wäre ich auch nirgendwo anders gelandet im Profifußball“, sagte der gebürtige Bad Oldesloer. Der HSV sei für ihn auch heute noch eine „Herzensangelegenheit“.

HSV: Fiete Arp freut sich auf seine Rückkehr nach Hamburg

Schenken will Arp seinem Herzensklub aber nichts. Ein Treffer und eine Vorlage stehen für den Fritz-Walter-Goldmedaillengewinner von 2017 in der laufenden Runde bislang zu Buche, beim 1:1 der Kieler in Ingolstadt vor einer Woche schmorte er 90 Minuten auf der Bank.

Noch wartet Arp auf den großen Zweitliga-Durchbruch. Ob er ihm ausgerechnet im alten Wohnzimmer gelingt?