Wenn er im September auf der Bank der Münchner Allianz Arena sitzen und nach einem Jahr internationaler Pause der Champions-League-Hymne lauschen wird, dann wird Sven Ulreich wohl nicht mehr an die Zeit im Norden zurückdenken. Der Ex-HSV-Keeper hat seine verkorkste erste und einzige Saison in Hamburg abgehakt, die für alle Parteien enttäuschend verlief und mit dem vorzeitigen Abschied Ulreichs endete.

„Es war ein Jahr für mich, das ich mir anders vorgestellt, in das ich sehr viel Hoffnung reingesteckt habe. Leider ist es nicht so gekommen. Das ist enttäuschend“, bilanziert der 33-jährige Schlussmann bei „transfermarkt.de“.

Ex-Torwart Sven Ulreich enttäuscht über HSV-Zeit

Ulreich spricht von „ein paar Faktoren“, die nicht gepasst und dazu geführt hätten, dass die Beziehung zum Klub letztlich zu keiner längerfristigen reifte. „Ich habe vieles vorgefunden, was ich so nicht erwartet hatte. Es hat einfach nicht sein sollen“, lautet das Resümee des Keepers, ohne auf nähere Details eingehen zu wollen.

Das könnte Sie auch interessieren: So plant der HSV für den Transfer-Endspurt

Ulreich räumt ein, teils nicht die erwarteten Leistungen erbracht zu haben, will den HSV-Wechsel aber nicht als Fehler tituliert wissen. Immerhin persönlich habe ihm der Klub einiges gelehrt: „Weil man Dinge gesehen hat, bei denen man sagt: Das möchte ich so nicht haben. Es ist wichtig, auch mal so etwas durchzumachen.“

Ulreich: HSV-Wechsel „kein Fehler“, aber „Erfahrung“

Als Konsequenz ergab sich der Schlussstrich unter Ulreichs einjährige, so wörtlich, HSV-„Erfahrung“. Ein weiteres Zweitliga-Jahr kam für den alten und neuen Vertreter Manuel Neuers nicht infrage, stattdessen heißt sein Alltag nun wieder Training mit Lewandowski, Müller und Co. „Als die Anfrage von Bayern kam, musste ich nicht lange überlegen. Die Aufgabe als Nummer zwei habe ich immer sehr gerne erfüllt“, freut sich Ulreich auf die Zukunft. Die Chancen auf nun wieder mehr positive Erfahrungen könnten schlechter stehen.