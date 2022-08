Ex-HSV-Kapitän muss wohl länger auf Startelf-Comeback warten

Guten Nachricht aus dem Volkspark: Miro Muheim hat das Rennen gegen die Zeit gewonnen. Nach zwei Tagen Pause meldete sich der Linksverteidiger am Donnerstag zurück im Mannschaftstraining. Damit kann er auch am Samstagabend in Nürnberg für den HSV wieder auflaufen.

„Bei Miro sieht es gut aus. Er ist wieder einsatzfähig. Alles ist wieder im Lot“, erklärte HSV-Trainer Tim Walter. Als Grund für Muheims Zwangspause nannte der Coach einen Hexenschuss.

HSV gegen Nürnberg: Muheim fit, Leibold doch nur auf der Bank?

Mit Entspannung, viel Wärme und nicht zu viel Bewegung hat man das Problem zügig in den Griff bekommen.

Muheim kann wieder spielen. Für Tim Leibold dürfte das bedeuten, dass er beim HSV erst mal nur auf der Bank bleibt. Der ehemalige Kapitän wäre nach langer Verletzungspause bei seinem Ex-Klub Nürnberg die erste Alternative bei einem Muheim-Ausfall gewesen.

Nun muss er wohl weiter warten. Es sei denn, Walter entscheidet sich aus sportlichen Gründen gegen Muheim für Leibold.