In der HSV-Startelf? Leibold kehrt an den Ort des Schreckens zurück

Am Samstag spielt der HSV beim 1. FC Nürnberg. Tim Leibold dürfte die Reise mit sehr gemischten Gefühlen antreten. Am 26. Oktober 2021 hatte sich der Linksverteidiger beim Pokalspiel in Nürnberg das Kreuzband gerissen. Nun kehrt er an den Ort des Schreckens zurück.

Reden möchte Leibold vor dem Spiel nicht. Das liegt sicher nicht nur an seiner Verletzung vor einem Jahr. Der Vize-Kapitän ist mittlerweile wieder fit, spielen durfte er zuletzt aber trotzdem nicht, weil Miro Muheim als Linksverteidiger momentan gesetzt ist.

HSV in Nürnberg: Kommt Leibold für Muheim in die Startelf?

Ob sich das am Samstag in Nürnberg ändern wird, werden die nächsten Tage zeigen. Ganz ausgeschlossen ist es nicht.

Gegen Darmstadt hatte Muheim zuletzt einige Probleme und nun schmerzt auch noch sein Rücken. Beim Training fehlte der Schweizer am Dienstag. Vielleicht eine neue Chance für Leibold. Es würde das Spiel in Nürnberg für ihn noch spezieller machen.