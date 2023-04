Petition läuft: Freispruch für HSV-Profi Vuskovic gefordert

An allen Fronten kämpfen sie für ihn. Nachdem der unter Dopingverdacht stehende Mario Vuskovic Berufung gegen die vom DFB-Sportgericht verhängte Zwei-Jahres-Sperre einlegte, durfte der Kroate am Wochenende mächtig auftanken. Zunächst feierte er nach dem 6:1 gegen Hannover mit mehreren seiner HSV-Kollegen beim Italiener „Palazzo“ in Harvestehude. Fast zeitgleich wurde in Kroatien eine Petition gestartet, um einen Freispruch für den 21-Jährigen zu unterstützen.

Das Glück, das Vuskovic empfand, als er gemeinsam mit Robert Glatzel, Sebastian Schonlau, Jonas Meffert und Bakery Jatta speiste, war ihm anzusehen. Am Samstagabend postete das „Palazzo“ den Schnappschuss des lachenden Vuskovic auf seiner Instagram-Seite, ein Foto, das wohl allen, die ihm nahe stehen, gut tat.

HSV: Vuskovic, Jatta, Glatzel und Co. feiern Sieg gemeinsam

Auch in der Heimat machen seine Unterstützer weiterhin mobil. Auf der Website openpetition.de unterschrieben bereits bis zum Dienstagmittag mehr als 1800 Personen die Petition pro Vuskovic und fordern seinen Freispruch. Insgesamt, so das Ziel, sollen 50.000 Stimmen zusammenkommen.

Der HSV-Profi war vor eineinhalb Wochen verurteilt worden. Offen ist noch, ob es nun im Zuge der Berufung zunächst vor das DFB-Bundesgericht oder direkt vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) nach Lausanne geht.