Streit um den Aufsichtsrat: Auf HSV-Boss Jansen wartet der nächste Showdown

Die Rückrunde hat gerade erst begonnen, doch spannend wird es in dieser Woche beim HSV vor allem auch mal wieder abseits des Platzes. Es geht um die Zukunft. Auf der Hauptversammlung der Fußball AG soll am Donnerstag der neue Aufsichtsrat bestimmt werden. Im Mittelpunkt steht dabei erneut Präsident Marcell Jansen.

Auf der HSV-Mitgliedersammlung am 21. Januar war Jansen im CCH von den anwesenden Mitgliedern das Vertrauen ausgesprochen worden. Sie lehnten mit klarer Mehrheit zwei Abwahlanträge gegen den Präsidenten ab. Der Ex-Profi freute sich über die Klarheit, versprach für die Zukunft, dass weiter vor allem zusammengearbeitet werden solle und er auch auf seine Kritiker zugehen wolle.

Die große Chance dazu wird Jansen nun am Donnerstag bekommen. Auf der Hauptversammlung der Fußball AG treffen sich alle Aktionäre. Der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung ist die Bestimmung des neuen Aufsichtsrats. Jansen hat mit seinem Präsidium bereits alles vorbereitet. Der Plan: Lena Schrum und Andreas Peters verlassen das Kontrollgremium. Der frühere Vorsänger Henrik Köncke sowie Stephan von Bülow (CEO Block-Gruppe) bekommen die beiden freien Plätze.

Welche Wechsel wird es im Aufsichtsrat des HSV geben?

Am Donnerstag stimmen die Anteilseigner nun über alle geplanten Änderungen ab. Ohne Nebengeräusche wird das nicht laufen. Es gibt noch jede Menge Gesprächsbedarf. Die Kleinaktionäre der Fußball AG sind mehr oder weniger geschlossen mit den Plänen nicht einverstanden. Sie wollen andere Veränderungen. Detlef Dinsel soll den Aufsichtsrat verlassen, Lena Schrum soll im Gegenzug im Gremium bleiben. Das Problem an der Nummer: Der HSV e.V. mit dem Präsidium um Jansen an der Spitze kann als größter Anteilseigner (75,1 Prozent) im Prinzip alles alleine entscheiden und den neuen Rat auch gegen den Willen der anderen Aktionäre einfach bestimmen.

Für Jansen wird es nach der Mitgliederversammlung der nächste Showdown beim HSV. Diesmal ist er dabei mit seinem Präsidium vor allem selbst gefragt. Werden bei der wichtigen Aufsichtsrats-Entscheidung alle mitgenommen oder gibt es am Ende eine Entscheidung mit zahlreichen Gegenstimmen? Letzteres hätte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit neue Unruhe zur Folge.