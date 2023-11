„Es ist nicht schön“: Der HSV reist auf der letzten Rille nach Kiel

Wenn sich die HSV-Profis am Freitagnachmittag mit dem Bus auf den Weg nach Kiel machen, dürfte sich zumindest ein Problem in Luft aufgelöst haben. Abwehrmann Guilherme Ramos, der am Donnerstag noch fehlte, soll pünktlich zum Abschlusstraining wieder voll einsteigen und auch am Samstag im Nord-Duell (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) auflaufen. Und doch wird der Hamburger Tross von einem mulmigen Gefühl begleitet. Denn die Personalsorgen werden immer größer.

Tim Walter war am Donnerstag bemüht, die offensichtlichen Engpässe wegzulächeln. So weit es eben ging. „Eigentlich haben wir ja fünf oder sechs Innenverteidiger in unserem Kader“, ließ der Trainer wissen, ergänzte dann aber: „Wenn dann plötzlich alle ausfallen, ist das nicht so angenehm.“

Ambrosius fällt gegen Kiel aus – Ramos wohl fit

Nun, alle fallen natürlich nicht aus, die Lage wird trotzdem immer ernster. Mario Vuskovic (Dopingsperre) fehlt seit einem Jahr. Kapitän Sebastian Schonlau konnte wegen seiner Wadenprobleme ganze zwei Saisonspiele bestreiten – Comeback-Termin offen. Nun erwischte es auch Stephan Ambrosius (Sprunggelenk und muskuläre Probleme). „Er fällt definitiv aus“, so Walter.

Mit Ramos, der gegen Magdeburg (2:0) fehlte und am Donnerstag individuell trainierte, kehrt ein Sorgenkind zurück. Der Portugiese wird in Kiel neben Dennis Hadzikadunic verteidigen. Sollte im Deckungsverbund aber noch etwas passieren, wird es richtig eng. Dann stehen nur noch Moritz Heyer (als Notlösung) oder Valon Zumberi (diese Saison ohne Einsatz) bereit.

Walter regt Vuskovic-Sperre weiterhin auf

Der HSV reist auf der letzten Rille nach Kiel. „Es ist nicht schön, wenn man auf so viele Jungs verzichten muss, teilweise aus Gründen, die nicht selbstverschuldet sind“, sagte Walter und machte zum wiederholten Male seinem Ärger über Vuskovic’ Sperre Luft. Jammern will der Trainer dennoch nicht: „Es ist gut zu wissen, dass man die Jungs ersetzen kann. Wir sind in der Lage dazu, das beweisen und zeigen wir schon die ganze Zeit.“

Neben den Abwehrkräften fehlen beim Nord-Duell mit Ignace Van der Brempt (Muskelfaserriss) und Ludovit Reis (Schulter-OP) zwei weitere Leistungsträger. Trotzdem will Walter in Kiel nach vier HSV-Auswärtspartien ohne Sieg endlich dreifach punkten und verspricht: „Wir wollen auswärts genauso spielen wie daheim. Für uns gibt es nur eine Devise: vorwärts!“