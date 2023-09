Es hat auch mit Glück zu tun: So laufen die Arbeiten am neuen HSV-Dach im Volkspark

Der Lärm ist nicht zu überhören. Die Renovierungsarbeiten im Volkspark sind in vollem Gange, das neue Stadion-Dach nimmt nach und nach Formen an. In dieser Woche wurden weitere Membranen ausgetauscht – knapp ein Viertel des Daches, das für die EURO 2024 modernisiert wird, ist mittlerweile neu bedeckt.

Insgesamt 40 einzelne Membranen werden ausgetauscht, bis zum Jahresende soll dann möglichst alles fertig sein. Gut für den HSV: Das Wetter spielt gerade mit! Bei Wind und Regen wären die Arbeiten in mehr als 40 Meter Höhe aufgrund der größeren Gefahr deutlich schwieriger zu bewerkstelligen.

Ebenfalls noch in diesem Monat soll die neue Beschallungsanlage fertiggestellt werden – wohl schon bis zum nächsten Heimspiel gegen Düsseldorf (29.9.).