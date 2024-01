Es geht nicht nur um Trainer Walter: HSV startet in ein Schicksals-Jahr

Showtime für den HSV. Nach 34 Tagen Winterpause starten die Hamburger an diesem Samstag (20.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) mit dem Topspiel beim FC Schalke 04 in die Rückrunde. Es ist gleichzeitig der Auftakt in ein echtes Schicksals-Jahr. Dabei geht es längst nicht nur um Trainer Tim Walter.

Die Zeit ist reif. Da sind sich beim HSV alle einig. Im sechsten Anlauf muss nun endlich die Rückkehr in die Bundesliga geschafft werden. Entsprechend wurden im Volkspark in der Winterpause alle Steine umgedreht und Maßnahmen für eine bessere Zukunft getroffen.

Auch Sportvorstand Boldt braucht den Aufstieg

Der in den vergangenen Jahren eingeschlagene Weg der Konstanz auf vielen entscheidenden Positionen soll einerseits weitergegangen werden, dafür müssen nun allerdings mehr denn je auch die Ergebnisse auf dem Platz stimmen. Ansonsten wird es nicht nur schnell für Walter eng. Auch Sportvorstand Jonas Boldt, der bereits in seinem fünften HSV-Jahr ist, braucht den Aufstieg.

„Es ist extrem wichtig, dass man sich hinterfragt“, sagt Walter, der wie in der vergangenen Spielzeit vom HSV-Aufstieg überzeugt ist. Er betont und verspricht, dass in der Winterpause nun viel für diese Ziel getan wurde. „Wir haben Luft nach oben und wollen in allen Bereichen noch besser werden. Daran haben wir gearbeitet.“

Defensive und Standards müssen verbessert werden

Ein besseres Defensivverhalten (22 Gegentore in der Hinrunde) und der Umgang mit eigenen Standards (nur ein Tor aus 100 Eckbällen diese Saison) gehörten in der Vorbereitung auf die Rückrunde zu den Schwerpunkten auf dem Trainingsplatz. Beim Gastspiel auf Schalke wird nun das erste richtige Ergebnis präsentiert. Es ist direkt eins mit Signalwirkung.

Hat sich beim HSV in der Winterpause etwas verändert? Geht es nun endlich mit Vollgas Richtung Bundesliga? Oder läuft letztlich alles doch mehr oder weniger so weiter wie zuvor? Trainer, Mannschaft und sportliche Führung stehen ab sofort noch mehr als zuletzt unter Beobachtung. Für alle geht es nun um die Zukunft.