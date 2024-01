Duell der Torjäger: Schalkes Terodde will den HSV kräftig ärgern

Seit Wochen geht nichts mehr. Die Veltins-Arena wird am Samstagabend aus allen Nähten platzen, mehr als 62.000 Fans sind beim Gastspiel des HSV auf Schalke dabei. Das Duell der früheren Europacupsieger zieht die Massen in ihren Bann – und passend dazu befinden sich die Top-Knipser beider Vereine schon mächtig in Baller-Laune.

Simon Terodde (35) gegen Robert Glatzel (30), es ist das klangvollste Torjäger-Duell der Liga. Hier der Schalker, mit 175 Treffern Rekord-Schütze der 2. Bundesliga. Dort Glatzel, in dieser Saison bereits zwölfmal erfolgreich und die klare Nummer eins des Unterhauses. Doch obwohl der Hamburger in dieser Serie neun Treffer mehr als Terodde erzielte, dürfte es ein Duell auf Augenhöhe werden.

Ex-HSV-Profi Terodde traf in allen Winter-Testspielen

Nach einer schwierigen Hinrunde hat Schalkes Torjäger die Winterpause genutzt, um sich wieder in Topform zu bringen. In allen drei Tests gegen Wolfsburg (2:3), Huelva (1:1) und Eupen (3:1) traf er, gegen die Belgier sogar doppelt. Nun will Terodde auch seinen Ex-Klub HSV ärgern, für den er in der Serie 2020/21 stolze 24-mal (in 33 Spielen) traf.

Glatzel hat was dagegen – und ist ebenfalls schon auf Betriebstemperatur. Auch er ging in keinem Winter-Test leer aus, traf sowohl gegen Eindhoven (2:2) als auch gegen den FC Zürich (2:2).

Wer hat den besseren Knipser? Auffällig: Beide treffen gerne und oft gegeneinander. Glatzel spielte mit dem HSV dreimal gegen Schalke, netzte in jedem Spiel. Umgekehrt ist es genauso. Seit Terodde im Sommer 2021 in Gelsenkirchen anheuerte, traf er zweimal auf den HSV und ging nie torlos vom Platz. Auch im Hinspiel, beim berauschenden 5:3 im Volkspark, zählten beide Angreifer zu den Torschützen. Und diesmal?