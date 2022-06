Erstes HSV-Training – und schon die erste Verletzung

Dass es nicht ganz voll werden würde, war klar. Josha Vagnoman und Mario Vuskovic sind noch im Urlaub, Bakery Jatta, Anssi Suhonen und Elijah Krahn verletzt und der abwanderungswillige Sonny Kittel vorerst vom Training freigestellt. Am Ende waren es unter diesen Umständen dann aber doch überraschende 17 Feldspieler, die HSV-Coach Tim Walter am Montag zur ersten Einheit der neuen Saison auf den Platz bat. Eine zentrale Figur der vergangenen Spielzeit, der auch in der kommenden eine sein wird, fehlte aber: der Kapitän.

Statt mit seinen Kollegen gutgelaunt in die Vorbereitung zu starten, musste Sebastian Schonlau verletzungsbedingt passen. Eine Fußverletzung machte dem 27-Jährigen ein Mitwirken beim Trainingsauftakt unmöglich. Genauer gesagt: eine Entzündung im Mittelfuß, die noch aus den letzten Saisonspielen stammt.

Verletzter Schonlau fehlt beim ersten HSV-Training

Es sei aber keine schlimme Blessur, die den Käpt’n außer Gefecht setzt, hieß es im Anschluss an die Einheit von Vereinsseite. Möglichst bald soll Schonlau wieder einsteigen, vorerst müsse man allerdings von Tag zu Tag schauen. Bis zur vollständigen Genesung wird der Hamburger Abwehrboss nur individuell trainieren, ins Trainingslager nach Österreich (Bad Loipersdorf/Steiermark) soll Schonlau am Samstag aber definitiv mitreisen.

Ansonsten ging die Premieren-Einheit ohne großartige Vorkommnisse über die Bühne. Lediglich Torwart Leo Oppermann hatte beim Abmarsch einen kleinen Eisbeutel am rechten Knie – wie bei Schonlau nicht weiter dramatisch.