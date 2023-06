Erster Test in alten Shirts: Das Rätsel um das neue HSV-Trikot

Bereits am Sonntag steht für den HSV das erste Testspiel des Sommers an, dann geht es ab 15 Uhr beim niedersächsischen Landesligisten FC Verden zur Sache. Wer allerdings hoffte, dass die Profis dann in ihren neuen Trikots auflaufen, wird enttäuscht sein: Der HSV trägt erstmal noch seine alten Klamotten auf.

Während andere Vereine (u.a. St. Pauli und Hannover) ihre neuen Heim- und Auswärts-Jerseys schon präsentiert haben, herrscht unter den HSV-Fans noch immer großes Rätselraten. Das vermeintliche neue Auswärtstrikot in Himmelblau wurde zwar kürzlich geleakt. Vom Heim-Jersey aber fehlt auch in den großen Weiten des Internets weiterhin jede Spur.

Trikot-Premiere im Trainingslager in Österreich

Nach MOPO-Informationen sollen die neuen Trikots wohl auch erst in der kommenden Woche geliefert werden. Immerhin: Dann könnten die Profis sie während der Testspiele im Österreich-Trainingslager einweihen.

Anders als im Vorjahr soll die späte Ankunft der Jerseys diesmal übrigens nichts mit Lieferproblemen beim in Herzogenaurach ansässigen Ausrüster adidas zu tun haben.