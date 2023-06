Wieder himmelblau? Bilder von neuem HSV-Trikot machen die Runde

Offiziell ist es noch nicht, doch die Hinweise sind eindeutig. In der Saison 2012/13 spielte der HSV letztmals in hellblauen Trikots und holte mit Platz sieben in der Bundesliga am Ende das beste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre. In der neuen Saison soll eine der drei Trikot-Varianten nun wieder himmelblau sein. Erste Bilder machen im Netz die Runde, u.a. bei „Footy Headlines“.

Ob die neuen Trikots den HSV zurück in die Bundesliga führen werden, wird die nächste Saison zeigen. Bis zur offiziellen Präsentation wird es sicher noch eine Zeit dauern. Fest steht hingegen schon jetzt, dass die Fans bereits unabhängig von der Bekleidung heiß auf die neue Spielzeit sind.

Seit Anfang der Woche können sich Dauerkartenbesitzer ihr Abo-Ticket für die neue Saison sichern. Bereits über 16.000 Anhänger haben das Vorkaufsrecht genutzt und ihre Karte verlängert

Diese Möglichkeit für die Abo-Kunden läuft noch bis zum 22. Juni. Ab den 27. Juni dürfen die Mitglieder zuschlagen. Viele Karten wird es dann nicht mehr geben.

Nur knapp 22.000 Dauerkarten sollen in den Verkauf gehen.