Erst Torjäger-Kanone, dann Abgang: HSV-Stürmerin vor Wechsel zu Werder

Am Sonntag erhält sie den Lohn für ihre Mühen. Nahezu uneinholbar führt Larissa Mühlhaus die Torschützenliste der zweiten Liga an, 19 Treffer erzielte sie für die HSV-Frauen in bislang 25 Spielen. Nach dem Saisonabschluss gegen Gütersloh (14 Uhr, Sportpark Eimsbüttel) wird der Angreiferin die Torjäger-Kanone der Liga überreicht. Doch es wird ein Tag mit einem verdammt bitteren Beigeschmack werden: Aller Voraussicht nach wird es Mühlaus‘ letzter Pflichtspielauftritt für den HSV.

Tore wecken Begehrlichkeiten. Und die 21-Jährige, die die Torschützenliste mit sechs Treffern Vorsprung anführt, ist die wohl größte Gewinnerin dieser HSV-Saison. Nun lockt die Bundesliga.

Wie das Portal „Soccerdonna“ berichtet, soll Mühlhaus ihre Entscheidung bereits getroffen haben und zur neuen Saison zu Werder Bremen wechseln. Klingt nach einer brisanten Angelegenheit. Doch die Rivalität der beiden Frauen-Teams ist mit der der Männer nicht vergleichbar. Bei Werder, das die Bundesliga-Saison als Tabellensiebter abschloss, will Mühlhaus den nächsten Schritt machen.

Mühlhaus kam 2017 von St. Pauli zum HSV

Bitter für den HSV, der damit eine große Baustelle mehr im Kader hat. Sieben Jahre lang spielte Mühlhaus für den Verein, nachdem sie 2017 vom FC St. Pauli kam. Beim HSV wurde sie zur U19-Nationalspielerin. Nun zieht sie weiter. Mit Kanone und einer Träne im Knopfloch.

Die HSV-Frauen wollen in der kommenden Saison einen erneuten Versuch unternehmen, in die Bundesliga aufzusteigen. Lange Zeit sah es so aus, könnte der Sprung schon in dieser Saison gelingen. Doch nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase rutschte der HSV auf Rang vier ab und liegt uneinholbar hinter dem Führungsduo aus Potsdam und Jena.