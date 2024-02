Erst Aufstieg, dann EM? Fünf HSV-Profis, ihre Hoffnungen und Chancen

Der Aufstieg ist das große Ziel des HSV, mehrere Profis aber liebäugeln auch mit einem weiteren Highlight dieses Sommers. Gleich sechs Spieler des Kaders hoffen noch auf ihre Teilnahme an der EM, die Mitte Juni beginnt. Einer von ihnen kann schon fest für das Turnier planen – die anderen aber wissen noch längst nicht, woran sie sind.

László Bénes muss sich keine Sorgen machen. Der Slowake ist fester Bestandteil seines Nationalteams, spielt zudem eine Sahne-Saison (schon zehn Treffer und sieben Assists). Bleibt er gesund, ist er bei der EM dabei.

Hadzikadunic und Suhonen wollen über Playoffs zur EM

Fünf HSV-Kollegen haben hingegen Druck. Dennis Hadzikadunic (Bosnien) und Anssi Suhonen (Finnland) sogar deutlich früher als ihre Kollegen. Beide kämpfen um ihren Kader-Platz in den EM-Playoffs, die Ende März stattfinden. Bosnien empfängt im Halbfinale die Ukraine, Finnland muss nach Wales.

Was es für die beiden Hamburger so schwer macht: Beide sind zurzeit weit von einem Stammplatz beim HSV entfernt. Hadzikadunic aus Leistungsgründen, Suhonen, nachdem er lange verletzt war. Dennoch: Im Normalfall dürften beide für die Playoffs nominiert werden.

Németh wartet seit einem Jahr auf ein Tor

Mächtig strecken muss sich András Németh. Der glücklose Angreifer wartet seit einem Jahr auf ein Tor, blieb seitdem in 25 Zweitligaspielen (allerdings fast immer als Joker) ohne Treffer. Für die letzten Länderspiele Ungarns im November wurde er zwar nominiert. Doch die anhaltende Tor-Talfahrt des 21-Jährigen gefährdet seine EM-Nominierung. Wäre er nicht dabei, wäre das doppelt bitter. Dann ginge Németh das Gruppen-Duell mit Gastgeber Deutschland durch die Lappen.

So ein Spiel würde auch Miro Muheim winken. Der Schweizer stand zuletzt schon mal auf Abruf für seine „Nati“ bereit, hofft nun auf seine erste Nominierung: Im März testen die Eidgenossen – am 23. Juni letzter deutscher Gruppengegner – gegen Dänemark und Irland. Mit seinem Treffer zuletzt in Berlin machte der Linksverteidiger auf sich aufmerksam und verbesserte seine Chancen.

In eigener Hand hat seine EM-Teilnahme Ludovit Reis, der vom slowakischen Verband umworben wird. Bislang spielte der 23-Jährige für die Niederlande, könnte aufgrund seiner slowakischen Wurzeln aber die Nation wechseln. Stimmt er dem zu, gilt sein Platz im EM-Kader als sicher – Seite an Seite mit Bénes.