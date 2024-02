Sind dies schon seine letzten Monate im Volkspark? Die großen Schlagzeilen gehören beim HSV zwar zumeist anderen, Ignace Van der Brempt aber hat sich längst zu einem der Leistungsträger in Tim Walters Team gemausert. Der Haken: Im Sommer endet der auf eine Saison beschränkte Leih-Deal mit RB Salzburg. Hinter den Kulissen aber wird längst darüber nachgedacht, den Belgier langfristig in Hamburg zu halten.

Einen wie ihn haben sie jahrelang gesucht. Nachdem der HSV auf seiner rechten Abwehrseite von Saison zu Saison bastelte und selten wirklich zufrieden war, hat Van der Brempt neue Maßstäbe gesetzt. Ob Mitspieler, sportliche Leitung oder die Fans des HSV – alle sind begeistert von dem 21-Jährigen, der mit vier Vorlagen (in 15 Einsätzen) einer der gefährlichsten Außenverteidiger der Liga ist. Eine Qualität, die ihren Preis hat.

Kann der HSV Van der Brempt halten? Eine Kaufoption wurde den HSV-Bossen von Seiten Salzburgs nicht eingeräumt. Im Normalfall müsste der U21-Nationalspieler nach dieser Spielzeit also zurück nach Österreich. Das letzte Wort ist da aber noch lange nicht gesprochen.

Kauf ist realistischer als eine erneute Leihe

Nach MOPO-Informationen beobachten die RB-Verantwortlichen zwar genau, welche Entwicklungsschritte ihr Rechtsverteidiger in Hamburg macht. Ob er ab Sommer dann aber wirklich fest für den Kader eingeplant wird, steht noch längst nicht fest. Dazu muss man wissen: Die Salzburger richten ihr Aufgebot in erster Linie nach der Champions League aus, in der sie seit fünf Jahren Dauergast sind.

Die Möglichkeit, Van der Brempt erneut zu verleihen, wird in Österreich nicht ausgeschlossen, der HSV wäre diesbezüglich vor allem im Aufstiegsfall erster Ansprechpartner. Realistischer aber wäre im Fall der Fälle ein Verkauf. Die schlechte Nachricht: Das würde teuer werden. Die gute: Selbst dann wäre der HSV nicht raus aus der Partie.

Ablöse im Bereich von sechs Millionen Euro möglich

Der Marktwert des Belgiers liegt laut transfermarkt.de bei geschätzten 3,5 Millionen Euro, in der Realität jedoch wohl deutlich höher. Dass der HSV bei einem Aufstieg aber durchaus über entsprechende Mittel verfügen würde, wurde im jüngsten Poker um David Zima deutlich. Für den tschechischen Abwehrmann, der letztlich vom FC Turin zu Slavia Prag wechselte, wollten sich die Hamburger nach der beabsichtigten Leihe eine Kaufoption in Höhe von knapp sechs Millionen Euro sichern. Der Deal scheiterte aber, weil die Torino-Bosse eine verpflichtende Kaufoption durchdrücken wollten. In einer ähnlichen Kohle-Kategorie dürfte auch Van der Brempt anzusiedeln sein.

Klar ist: Bei einem Aufstieg soll der HSV-Etat von derzeit rund 20 auf 35 bis 40 Millionen Euro steigen. Mittel wären also vorhanden.

Aufstieg wäre Voraussetzung für den Verbleib

Dass die HSV-Verantwortlichen Van der Brempt die Bundesliga zutrauen, steht außer Frage. Zudem bestünde die Aussicht, ihn zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn zu verkaufen. Auch der Belgier kann sich einen Verbleib vorstellen. „Ich bin glücklich beim HSV“, sagte er kürzlich dem „Abendblatt“. Was nach der Saison passiert, „ob ich zurück nach Salzburg gehe oder nicht, werden wir sehen. Es kann auch eine Option sein, dass ich bleibe.“

Letztlich wird RB entscheiden. Noch – so heißt es aus Österreich – sei es zu früh für konkrete Gespräche. Zumal die Hauptvoraussetzung von Seiten des HSV noch zu erfüllen wäre: der Aufstieg in die Bundesliga.