„Er wird treffen!“ Walter gibt Tor-Versprechen für HSV-Stürmer Glatzel ab

Mit 14 Toren ist Robert Glatzel mit großem Abstand der beste Torschütze des HSV. Doch zuletzt lief es für den Torjäger nicht mehr wirklich rund. Beim 2:1 gegen Bielefeld und beim 1:1 in Darmstadt blieb Glatzel jeweils ohne Treffer. Drei Spiele in Folge war er in dieser Saison bislang noch nie torlos. Das soll auch so bleiben. Für das Nürnberg-Spiel am Samstag (13 Uhr) gibt es ein Tor-Versprechen. Doch dafür muss sich vorher noch etwas ändern.

Grundsätzlich sucht kein Spieler in der Zweiten Liga so oft den Torabschluss wie Glatzel. Für 76 Torschüsse hat der HSV-Angreifer an den ersten 22 Spieltagen bereits gesorgt. Das sind 3,45 Torschüsse pro Spiel im Schnitt. Zuletzt ging diese Quote jedoch stark nach unten. Gegen Bielefeld und in Darmstadt brachte es Glatzel in 180 Minuten lediglich auf einen einzigen Abschluss.

HSV-Trainer Walter sieht Torlos-Problem nicht bei Glatzel

Was ist der Grund dafür? Für Tim Walter liegt das Problem nicht bei Glatzel selbst. „Er braucht die Bälle, um zu scoren“, sagt der HSV-Trainer, der betont, dass der Stürmer eigentlich gerade nichts falsch macht, im Strafraum aber oft alleine gelassen wird. „Ich bin glücklich, dass er in die Position kommt, da war er auch gegen Darmstadt. Er ist mittlerweile immer in der Position, manchmal aber auch darauf angewiesen, den Ball von seinen Mitspielern aufgelegt zu bekommen.“

Walter ist total überzeugt, dass genau das gegen Nürnberg wieder passieren wird. Seine klare Ansage: „Er arbeitet dafür. Von daher wird er auch am Samstag wieder treffen.“

Glatzel und seine Mitspieler sind nun gefragt, um das Versprechen ihres Trainers auch umzusetzen. Der Gegner aus Nürnberg passt dazu. In bislang fünf Zweitliga-Spielen gegen den „Club“ hat Glatzel vier Tore erzielt. Zumindest Nummer fünf soll am Samstag folgen.