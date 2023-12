Er war in Nürnberg im Stadion: Wie Magath den HSV unter Trainer Walter sieht

41.276 Zuschauer waren beim letzten HSV-Auftritt der Hinrunde am Samstag in Nürnberg live im Stadion dabei. Zu ihnen gehörte auch Felix Magath. Dem ehemaligen Spieler, Manager und Trainer des HSV gefiel am Ende besonders das Ergebnis. Mit Blick auf das große Ziel Aufstieg sieht er die Hamburger weiterhin voll auf Kurs.

In die aktuelle Trainerdiskussion beim HSV will sich Magath nicht einmischen. Dafür sei er letztlich zu weit weg, meint der 70-Jährige, der unabhängig von möglichen Veränderungen in der Winterpause aber eine klare Meinung hat. „Ich bin von der Qualität in der Mannschaft überzeugt. Und ich glaube auch weiterhin an den HSV-Aufstieg.“

Der Blick auf die Tabelle zeige, dass die Situation nicht allzu kritisch sei, findet Magath. Als Dritter hat der Klub zwei Punkte Rückstand auf St. Pauli und den direkten Aufstiegsplatz.

„Wichtig ist“, sagt die HSV-Legende, „dass man das Ziel, Spiele zu gewinnen, nicht aus den Augen verliert. Ich drücke dem HSV auf jeden Fall weiter die Daumen.“