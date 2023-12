Urlaub, Tests, Spanien, Schalke: Das ist der Winterfahrplan des HSV

Sebastian Schonlau freute sich. Natürlich über den 2:0-Sieg in Nürnberg, aber auch darüber, „jetzt ein paar Tage abzuschalten“, sagte der Kapitän mit einer Bandage um seine lange lädierte linke Wade, die er in den kommenden zwei Wochen nun etwas schonen kann.

Nach der Rückkehr aus Nürnberg versammelte Coach Tim Walter seine Mannschaft erst zu einer gemeinsamen Besprechung, ehe es am Samstagabend zum Weihnachtsessen ins Hotel „Tortue“ ging.

Nach HSV-Weihnachtsfeier: Team-Frühstück fällt aus

Das eigentlich für Sonntag angedachte Team-Frühstück fiel aus, stattdessen kamen die Profis einzeln zur Behandlung in den Volkspark und verabschiedeten sich dann mit individuellen Trainingsplänen in den Urlaub.

Am 2. und 3. Januar stehen die obligatorischen Leistungstests in Hamburg an, danach geht es für den HSV vom 4. bis 12. Januar wie schon in den vergangenen zwei Jahren ins Winter-Trainingscamp nach Sotogrande (Spanien), ehe am 20. Januar der Rückrunden-Auftakt auf Schalke ansteht.