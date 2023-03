HSV-Trainer Walter über Ex-Stürmer Kaufmann: „Er war etwas verpeilt“

An am Ende „viele wichtige Tore“ von Mikkel Kaufmann für den HSV könne er sich erinnern, sagte HSV-Coach Tim Walter am Freitag. Genau genommen erzielte der Däne letzte Saison überhaupt nur zwei mit der Raute auf der Brust – und richtig wichtig war eigentlich nur Kaufmanns Schlenzer am 34. Spieltag in Rostock (3:2).

Dass es nicht mehr wurden, lag wohl vor allem an dem Stürmer selbst. „Er war manchmal etwas verpeilt“, erinnerte sich Walter weiter, „hat bei uns ja auch ab und zu mal verschlafen“. Deshalb wurde Kaufmann sogar mal aus dem Kader gestrichen, doch der HSV-Coach sieht in dem 22-Jährigen vor allem einen „herzensguten Jungen“.

Ex-HSV-Profi Kaufmann traf zuletzt viermal für Karlsruhe

Und mittlerweile läuft es sogar mit dem Toreschießen für Kaufmann. Für den KSC, an den er nach seinem Jahr in Hamburg direkt vom FC Kopenhagen weiterverliehen wurde, traf er zuletzt gleich viermal in drei Partien, steuerte zudem zwei Assists bei.

„Das heißt ja, dass er hier ein bisschen was mitgenommen hat. Ich wünsche ihm nur das Beste“, freut sich Walter über die Entwicklung seines Ex-Schützlings. „Aber gegen uns braucht er am Sonntag nicht unbedingt zu treffen.“