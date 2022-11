Er stand schon bereit: Schiri klaut HSV-Youngster das Profi-Debüt

Hoffentlich muss er nicht irgendwann seinen Enkeln von dieser verpassten Chance erzählen … Bent Andresen (19) stand in Paderborn so kurz vorm Profi-Debüt, wie es nur möglich war. In der Nachspielzeit war alles für die Einwechslung vorbereitet, HSV-Torwarttrainer Sven Höh hielt schon die Tafel mit den Rückennummern in der Hand.

Doch Schiri Florian Badstübner hatte etwas dagegen. Obwohl die Partie unterbrochen wurde und er den bereitstehenden Andresen sah, ließ er den Wechsel nicht zu. Sehr kurios.

HSV-Youngster Bent Andresen verpasst Profi-Debüt

Bitter für Andresen, dem die Chance geraubt wurde, erstmals ein Pflichtspiel für die Profis zu bestreiten und sich einen Platz in den Annalen zu sichern.

Offen, wann er die nächste Gelegenheit erhält. Durch die Rückkehr des zuletzt gesperrten Sebastian Schonlau muss Andresen nun um seinen Kaderplatz zittern.