HSV-Torjäger Glatzel schwärmt von Walter – eines imponiert ihm besonders

Wieder mal war er derjenige, der dem HSV die Tür öffnete. Mit seinem 22. Liga-Treffer dieser Saison ließ Robert Glatzel den HSV direkt nach der Pause hoffen, am Ende war der Jubel nach dem 3:2 in Rostock dann groß. Der Torjäger hat in der Relegation die Möglichkeit, seine bärenstarke Saison mit dem Aufstieg zu krönen.

Das musste er erst mal alles sacken lassen. Glatzel hat in seiner Karriere schon einiges gesehen. Der Lauterer „Betze“ war zwei Jahre lang sein Zuhause, er spielte auf der Insel für Cardiff City und lernte mit Mainz die Bundesliga kennen. Die Atmosphäre in Rostock aber saugte er komplett auf. „Brutal“, erklärte Glatzel am Sky-Mikrofon. „Die Hansa-Fans, unsere Fans, unglaubliche Stimmung. Das muss man erst mal miterleben.“

Der 28-Jährige genoss aber nicht nur, er lieferte auch. 22 Treffer in der Meisterschaft, dazu fünf im Pokal. Rang zwei im Liga-Ranking hinter Schalkes Simon Terodde (30 Treffer). Eine beeindruckende Ausbeute. Und: Allein 14 Treffer erzielte Glatzel in der Rückrunde.

Trainer Walter lebt den HSV-Profis den großen Willen vor

Dass es auch in Rostock zum Happy End reichte, schreibt er zu einem großen Teil seinem Trainer zu. „Er hat einen riesigen Anteil daran“, erklärte der Angreifer in Richtung Tim Walter und geriet ins Schwärmen. „Er lebt es jeden Tag vor. Er gibt nie auf. Auch wenn es gegen uns lief, ist er immer für uns eingestanden und hat sich vor uns gestellt. Und wir sind eine gute Truppe und ziehen voll mit.“

Das könnte Sie auch interessieren: Alle Infos: So läuft die Relegation mit dem HSV

Glatzel wurde auf diesem Weg zu Walters größter Waffe. Nun will er in die Spielklasse zurück, in der er vergangene Saison schon spielte – in die Bundesliga!

HSV-Torjäger Glatzel hofft auf den Sprung in die Bundesliga

„Die Hoffnung und Erwartung ist natürlich, dass wir aufsteigen“, erklärte er selbstbewusst mit Blick auf die Relegation. „Die Chancen wird man sehen. Hertha ist trotz einer nicht guten Saison ein Bundesligist mit viel individueller Qualität. Aber wir haben auf jeden Fall die Chance, das zu packen, und glauben fest daran.“