Er könnte Walter gegen Kiel vertreten: So tickt HSV-Co-Trainer Merlin Polzin

Eine Sache musste Tim Walter im Zuge seiner Vertragsverlängerung im Dezember loswerden. „Ohne mein Trainerteam wäre das alles gar nicht so möglich. Wir sind einfach eine Einheit“, sagte der HSV-Coach, meinte damit auch seine Co-Trainer und nicht zuletzt denjenigen, der am längsten beim HSV arbeitet: Merlin Polzin – den HSV-Fan mit scharfer Analyse.

Noch steht nicht fest, wie das Trainerteam das Fehlen des gesperrten Tim Walter auffangen wird. Das hängt auch davon ab, ob und inwiefern bestimmte Abläufe verändert werden sollen. Eventuell aber wird der, der die HSV-Partien in Halbzeit eins sonst oft auf der Tribüne verfolgt, gegen Kiel von Beginn an mit auf der Bank sitzen: Polzin (32).

Merlin Polzin ist schon seit der Kindheit HSV-Fan

„Dass ich irgendwann einmal wieder dort unten stehen würde, hätte ich mir damals nicht träumen lassen.“ Mit diesen Worten beginnt der Co-Trainer seinen Beitrag im Buch „Hamburger SV – Fußballfibel“. Und meint: das Volksparkstadion. Den Ort, schreibt er, an dem für ihn „1995 alles begann“.

Mit seinem ersten Arena-Besuch wurde Polzin, geboren in Hamburg und damals 5, zum Fußball-Fan. Seine Liebe zum HSV entwickelte sich erst später; als Teenager reiste er für den Verein durch Deutschland und Europa – Fan blieb er immer.

HSV-Co-Trainer Polzin spielte freizeitmäßig in Bramfeld

Doch der ehemalige Freizeit-Kicker (Bramfelder SV) begann, die Spiele analytisch zu betrachten, absolvierte seine Trainerausbildung – und wurde 2011 HSV-Jugendcoach. Nur eineinhalb Jahre zwar, doch Polzin sollte 2020 zurückkehren, da Daniel Thioune seinen Co-Trainer vom VfL Osnabrück mitbrachte. Und Polzin durfte auch bleiben, als Thioune 2021 ging und Walter übernahm – weil die Chemie sofort passte.

„Ich gehe komplett in meiner Arbeit beim HSV auf“, sagte Polzin, der im Trainerteam die Rolle des Analytikers innehat, im Januar im Podcast „Pur der HSV“. Er sei „24 Stunden am Tag“ Co-Trainer, denn: „Das Ziel aufzusteigen ist das, warum ich jeden Tag aufstehe. Ich denke an nichts anderes.“