„Er ist Katastrophe“: Über wen lästern die Ex-HSV-Stars Guerrero und Son hier?

Es ist ein in den Sozialen Medien kursierendes Video, bei dem so manchem HSV-Fans das Herz aufgeht. Nach dem Freundschaftsspiel zwischen ihren Heimatländern trafen die beiden Ex-HSV-Profis Heung-Min Son und Paolo Guerrero in den Katakomben des Busan Asian Stadium von Südkorea aufeinander, unterhielten sich auf Deutsch, umarmten sich und lachten. Der Inhalt des Gesprächs schien amüsanter Natur zu sein – bei Genauerem Hinhören scheinen die beiden aber scherzhaft über einen Spieler gelästert zu haben.

Der Reihe nach. Die Saison auf Vereinsebene ist für Son längst beendet: Während der 30-jährige Südkoreaner die Premier-League-Saison mit Tottenham Hotspur auf Rang acht abschloss und selbst zehn Tore und sechs Vorlagen beisteuerte, befindet sich der aus Peru stammende Guerrero mit dem Racing Club, zu dem er erst im Januar mit 39 Jahren gewechselt war, in der ersten argentinischen Liga noch im Wettkampfmodus (bisher 13 Einsätze, ein Tor).

Ex-HSV-Stars Guerrero und Son scherzen nach Länderspiel

In den vergangenen Tagen befanden sich die beiden Ex-Hamburger, die zwischen 2010 und 2012 gemeinsam für die HSV-Profis spielten, mit ihren Nationen auf Länderspielreise und trafen im Rahmen eines Freundschaftsspiels in Busan, einer Küstenstadt im Südosten von Südkorea, aufeinander. Ohne den angeschlagenen und 90 Minuten auf der Bank sitzenden Son verlor Südkorea am Freitagabend mit 0:1 gegen Peru um Kapitän Guerrero. Und nach der Partie kam es dann eben zum freundschaftlichen Gespräch zwischen den beiden Kumpels, wie der Account der peruanischen Nationalmannschaft selbst in Form eines Videos auf Twitter preisgab.

Weil sich Son (durchlief ab 2006 erst den HSV-Nachwuchs und spielte von 2010 bis 2013 für die Profis) und Guerrero (lief von 2006 bis 2012 für die Profis auf) auf Deutsch miteinander unterhielten, reagierten zahlreiche Fans unter dem Video mit Liebesbekundungen. „Hamburger Jungs“, schrieb ein Twitter-User und fügte ein blaues Herz an. „Oh mein Gott da geht einem das Herz auf“, schrieb ein anderer Nutzer. Und noch ein anderer, zu dem Hashtag #hsv: „Kommt nachhause Jungs“. Der Inhalt des Gesprächs ist allerdings ein pikanter.

Guerrero lästert über einen Spieler – auch Son muss lachen

„Ich habe mit ihm gespielt in Brasilien und er ist … Katastrophe“, sagte Guerrero relativ gut hörbar. Wen der Stürmer damit meinte, ist unklar. Nachdem Son grinsend „Aber er ist ein guter Spieler“ antwortete, fügte Guerrero lächelnd an: „Er spricht nur Scheiße. Guter Spieler – aber technisch nicht so.“

Heung-min Son und Paolo Guerrero (r.) spielten zwischen 2010 und 2012 gemeinsam für die HSV-Profis. WITTERS

Son ging auf die Lästerei durch Guerrero nicht allzu sehr ein, entgegnete mit einem breiten Grinsen nur: „Er macht Tore, aber nicht wie du.“ Am Ende der Konversation lagen sich beide in den Armen und Guerrero sagte: „Hör auf. Pass auf dich auf, mach es gut.“ Das Video endet nach nur 33 Sekunden, ist aber auch so dazu imstande, die Fans an alte Zeiten, damals noch europäische HSV-Zeiten, zu erinnern – unabhängig vom Gesprächsinhalt.