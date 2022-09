Entsperrter Königsdörffer zurück in die HSV-Elf? Das sagt Walter

Zwei Spiele musste Ransford Königsdörfer gesperrt zuschauen. Am Freitag in Kiel ist der Angreifer nun wieder dabei. Auf ihn wartet ein Comeback mit Rückenwind.

Es war eine Nachricht, die nicht nur Königsdörffer glücklich machte: Erstmals wurde der 20-Jährige am Dienstag für die Nationalmannschaft Ghanas nominiert. Königsdörffer ist bei den Testspielen im September gegen Brasilien und Nicaragua dabei, kann sich so für einen Platz im WM-Kader empfehlen.

HSV: Ransford Königsdörffer kehrt gegen Kiel zurück

Tim Walter gefällt das: „Ich freue mich für ihn. Es ist eine Ehre, wenn man für sein Land spielen darf. Man muss sich das verdienen.“

Und wie will der HSV-Trainer den Angreifer am Freitag in Kiel einsetzen? Das ließ er noch offen. Walter: „Er kommt auf jeden Fall wieder zurück in den Kader. Ob er auch auf den Platz kommt, schauen wir mal.“