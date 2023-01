Walter trifft Entscheidung! Welche HSV-Talente dürfen bei den Profis bleiben?

Mit so vielen Talenten wie seit Jahren nicht war der HSV ins Trainingslager nach Spanien gereist. Gleich acht Nachwuchsspieler begleiteten die Profis nach Sotogrande und zeigten, was in ihnen steckt. Spätestens am Mittwoch wird Trainer Tim Walter nun entscheiden, wer bis auf Weiteres oben dabei bleibt – und für wen die Zeit bei den Profis erst mal ein Ende hat.

Verschnaufen war nicht, trotz der neun intensiven Tage in Andalusien. Bereits am Samstag waren fünf Spanien-Fahrer schon wieder im Einsatz. Valon Zumberi (20), Jesse Kilo (19), Nicolas Kisilowski (18), Tom Sanne (18) und Luis Seifert (18) testeten mit der U21 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach, unterlagen in Damme 1:4. Gestern war Kilo dann schon wieder am Start, wie auch Omar Megeed (17) und Keeper Hannes Hermann (17). Mit der U19 gab’s im Volkspark ein 3:0 gegen den Nachwuchs von Odense BK.

Wie geht es nun weiter mit den Perlen? Darüber wird sich Walter Anfang dieser Woche mit seinen Assistenten austauschen. Die Tendenz geht aber dahin, dass der Kader in Richtung Rückrundenstart wieder etwas verkleinert werden soll.