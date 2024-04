Entscheidung gefallen! Drei Ausfälle und vier Comebacks beim HSV-Spiel in Magdeburg

Am Freitag hatte es Steffen Baumgart zunächst noch offengelassen, welche Profis im Kader für das Magdeburg-Spiel am Sonntag dabei sein werden. Der HSV-Trainer wollte erst mal das Abschlusstraining am Samstag abwarten. Das ist nun gelaufen. Die MOPO war dabei – und sah ein ziemlich klares Bild.

Rund 100 Fans waren am Samstagmittag in den Volkspark gekommen, um sich die letzte Einheit der HSV-Profis vor dem Magdeburg-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) anzuschauen. Bei blauem Himmel und viel Sonnenschein ging es für die Mannschaft auf den Platz. 23 Feldspieler und zwei Torhüter waren dabei. Beim Teamtraining machten letztlich aber nicht alle mit.

Hadzikadunic, Suhonen und Poreba fallen gegen Magdeburg aus

Dennis Hadzikadunic, Anssi Suhonen und Lukasz Poreba arbeiteten lediglich individuell auf dem Platz. Für Poreba reichte es dabei sogar nur für eine Laufeinheit, die nach gut 20 Minuten auch schon wieder vorbei war. Hadzikadunic und Suhonen machten mehr, trainierten auch mit Ball. Ohne Mannschaftstraining sind sie für das Magdeburg-Spiel allerdings trotzdem keine Option.

Ein HSV-Trio, das zuletzt beim 2:1 gegen Kaiserslautern noch in der Startelf stand, wird also am Sonntag ausfallen. Das steht nach dem Abschlusstraining im Volkspark fest. Auf der anderen Seite wird es in Magdeburg auch gleich vier Comebacks im Kader der Hamburger geben.

Nach seiner Rückkehr in das Mannschaftstraining am Freitag überstand Robert Glatzel auch die Einheit am Samstag im Volkspark ohne Probleme. Der Torjäger wird damit nach zwei Spielen Zwangspause (Oberschenkel-Verletzung) in Magdeburg wieder dabei sein. Sogar drei Auftritte in Folge hatte zuletzt Ignace Van der Brempt verletzt (muskuläre Probleme) verpasst. Doch auch der Belgier ist nun wieder fit und bereit für sein Comeback im HSV-Kader.

HSV-Verteidiger Ambrosius ist nach zwei Monaten zurück

Glatzel und Van der Brempt sind zurück. Das Duo wird in Magdeburg aller Voraussicht nach auf der Bank sitzen. Dort werden sie dann auch auf Stephan Ambrosius treffen. Knapp zwei Monate musste der Innenverteidiger nach einer Schambeinentzündung aussetzen. Alle Baumgart-Spiele beim HSV hat er bislang verpasst. Nach dem Hadzikadunic-Ausfall wird Ambrosius nun wieder gebraucht und im Aufgebot der Hamburger für das Magdeburg-Spiel stehen.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Startelf in Magdeburg: Baumgart baut die Mannschaft wieder kräftig um

Für HSV-Comeback Nummer vier sorgt am Sonntag Miro Muheim. Der Schweizer musste zuletzt eine Gelbsperre absitzen. Nun darf er wieder ran und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dabei auch direkt seinen Platz in der Startelf zurückbekommen. Muheim ist gut drauf. Bei seinen letzten beiden Einsätzen gegen Wiesbaden und in Fürth glänzte der Linksverteidiger jeweils als Torschütze.